Bombeiros de Osasco e Barueri se mobilizam para realizar sonho de menino com deficiência

Com direito a viaturas e sirenes ligadas, bombeiros de Osasco e Barueri se mobilizaram na tarde desta terça-feira (28) para realizar o sonho do menino Matheus.

Ele sofre de distrofia muscular, doença que atinge os músculos que controlam os movimentos e tem dificuldade de locomoção, tanto que o rapaz é atendido em casa, em sistema de home care.

Matheus tem grande admiração pelo Corpo de Bombeiros e há alguns dias uma enfermeira que o atende entrou em contato com a corporação falando do sonho do garoto de conhecer profissionais da área.

“Sendo assim, o Corpo de Bombeiros do 18º GB não poderia falhar com ele. Juntamos uma equipe e, sob o comando do Ten Cel PM Alessandro, do 18°GB, decidimos que na data de hoje, o Matheus conheceria o Bombeiro. Se Matheus não pode vir até nós, nós levaremos o Bombeiros até ele”, afirmou a corporação por meio das redes sociais.

“Dito e feito, as 14 horas dessa tarde, conhecemos esse grande sonhador, um garoto divertido, ficou maravilhado em conhecer seus amigos bombeiros, ainda ganhou um certificado e um mimo. Pôde, até, manusear o esguicho, acoplado na mangueira do nosso caminhão, e foi só alegria”, continuou o Corpo de Bombeiros.

“No fim, ficamos agradecidos de poder estarmos presentes em um momento de tanta felicidade, seja para Matheus, seja para seus pais e familiares que também contribuíram para que esse momento acontecesse. Esperamos que o caso do Matheus inspire a todos e que mostre que um simples gesto faz toda diferença”, completou a corporação.