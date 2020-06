Bombril é acusada de racismo com esponja “Krespinha”

A Bombril é acusada de racismo por milhares de internautas com o relançamento da esponja de aço inox “Krespinha”, que, segundo a empresa, é “ideal para limpeza pesada”.

O produto gerou polêmica na internet e foi parar nos Trending Topics (assuntos mais comentos do momento) do Twitter, com a hashtag #BombrilRacista. A empresa ainda não se manifestou sobre a repercussão.

e se eu falar que @BombrilOficial fez uma marca de esponja de aço chamada “Krespinha” cês vão ficar como? — jesus favelado (@YuriMarcal) June 17, 2020

Publicidade

2020. Acirramento das lutas antirracistas ao redor do mundo e #bombrilracista tem a brilhante ideia de relançar a ‘krespinha’ esponja de aço que faz alusao ao cabelo crespo e que é utilizado como ofensa a pessoas negras até hoje. Irresponsável. pic.twitter.com/4NzKD32s3C — #JusticeForBionic (@tunpsycho) June 17, 2020

A “Krespinha” foi um produto da Bombril que em 1952 tinha um desenho de uma boneca negra ao lado referindo ao cabelo da boneca ser igual a palha de aço

E agora em 2020,eles relançam novamente em uma época em que tá acontecendo vários protestos contra o racismo#BombrilRacista pic.twitter.com/KUXmD8Xf48 — indecisa (@Ingrid_Hono) June 17, 2020

“Aí Levi, mas você que tá vendo racismo onde não tem.” Reciclaram esse produto cujo divulgação tinha uma criança negra de cabelo crespo, o nome é Krespinha e eu que estou vendo racismo onde não tem?#BombrilRacista pic.twitter.com/D7n0Yx0URy — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) June 17, 2020

A #BombrilRacista botou no mercado um produto que simplesmente faz chafurdo em cima do preconceito contra homens e mulheres racializados. Não tem como ter sido um deslize. FOI NA MALDADE! FAÇA SUA DENUNCIA NO SITE DA CONAR! https://t.co/WXpkYsyJSF pic.twitter.com/ygTtx7UnQL — alice carvalho (@alicecarvalho) June 17, 2020

Os negros não tem um minuto de paz #BombrilRacista pic.twitter.com/Yn588crlLz — ‍♀️ (@Thalitabaduuuu1) June 17, 2020

Como é possível? Uma marca do porte da Bombril aprovar um produto que tem 100% de referência ao racismo? Cadê a pesquisa? Equipe de marketing? De criação? Diretoria? Nenhum setor viu esse absurdo? Sem dúvidas que #BombrilRacista pic.twitter.com/IT333EYSmL — Diego Cartaxo (@D_Cartaxo) June 17, 2020

Mano, que merda é essa??? Passei a minha infância toda tendo o meu cabelo comparado ao bombril, e agora isso…. #BombrilRacista pic.twitter.com/9mfVwZ2u4K — ɥɐʞ ️‍✊ (@__Solo8) June 17, 2020

ATÉ QUANDO?

em pleno 2020 se vendendo uma coisa dessas, isso é um absurdo!!

imagina que já sofreu bullying com isso vendo que virou marketing.

que vergonha em @BombrilOficial #bombrilracista pic.twitter.com/N0nZxBFwCg — メメ (@SzzNathy) June 17, 2020

2020. Acirramento das lutas antirracistas ao redor do mundo e #bombrilracista tem a brilhante ideia de relançar a ‘krespinha’ esponja de aço que faz alusao ao cabelo crespo e que é utilizado como ofensa a pessoas negras até hoje. Irresponsável. pic.twitter.com/4NzKD32s3C — #JusticeForBionic (@tunpsycho) June 17, 2020

2020. Acirramento das lutas antirracistas ao redor do mundo e #bombrilracista tem a brilhante ideia de relançar a ‘krespinha’ esponja de aço que faz alusao ao cabelo crespo e que é utilizado como ofensa a pessoas negras até hoje. Irresponsável. pic.twitter.com/4NzKD32s3C — #JusticeForBionic (@tunpsycho) June 17, 2020

Parece mentira esse 2020. É de doer na alma mesmo… Já enviei minha reclamação a #BombrilRacista e fico feliz que eu não tenho o hábito de usar essa marca (e nem usarei mais). https://t.co/p2CTJnX7gl — Renata Luna (@renataluna) June 17, 2020

@BombrilOficial

Crespinha!?? Em pleno 2020 com discussões e protestos contra o racismo. Se orientem. Não compro mais nenhum produto dos senhores #BombrilRacista — Barbara Falcão (@prosasbarbaras) June 17, 2020

Dessa história absurda da #BombrilRacista fico pensando: Quantas pessoas participam do processo de criação/marketing/aprovação e não teve UM para falar “peraí galera, tem um trem mt errado aqui”. — Beatriz Quirino (@biaqv) June 17, 2020