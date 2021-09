Borracheiro osasquense se inspira em game, estuda programação e é contratado pela MaxMilhas

Há dois meses, o morador de Osasco Samuel Nascimento começou a trilhar um novo caminho na área profissional. De borracheiro, o jovem se tornou desenvolvedor de programação Java e foi contratado pela MaxMilhas, startup especializada em venda de passagens aéreas.

Samuel mora com o irmão e a mãe, que sofre com esquizofrenia. Para conseguir pagar as contas e sustentar a casa, ele mantinha uma borracharia com o irmão há 4 anos. “Era bem tranquilo depois que acostumei, pois é um trabalho mecânico, chega um ponto em que você não pensa mais pra fazer as coisas”, contou Samuel, ao “Razões Para Acreditar”.

Seu envolvimento com programação e tecnologia começou quando passou a jogar Minecraft, no qual desenvolvia alguns plugins. Jucielton Santos foi quem apresentou um curso sobre o tema ao osasquense, que decidiu mergulhar de cabeça. “Começamos a amizade na borracharia e a falar sobre programação, logo então Elton me indicou um curso na Udemy, seguida de uma mentoria e me apaixonei pelo conteúdo. Me determinei a estudar quatro horas por dia”, relembrou.

Após passar meses estudando, Samuel participou do processo de seleção na MaxMilhas e foi contratado. Atualmente, o osasquense passa o dia resolvendo problemas, não mais em carros, mas na área da tecnologia, a qual se apaixonou. “Meu sonho é morar fora e ter uma casa bem grande“, finalizou o jovem desenvolvedor de programação Java.

(Com informações do Razões Para Acreditar)