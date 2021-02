Bradesco não vai abrir agências e matriz em Osasco no aniversário da cidade, diz sindicato

O Bradesco não vai abrir suas agências e matriz em Osasco no dia do aniversário da cidade, 19 de fevereiro, anunciou o Sindicato dos Bancários. “O banco, que alegava já existirem outros cinco feriados municipais na cidade para não respeitar o aniversário de Osasco, informou que este ano não terá expediente nas agências nem na matriz, a Cidade de Deus”, diz a entidade.

publicidade

“Após anos de cobranças, paralisações, protestos e até mesmo de ações judiciais, o Bradesco finalmente atendeu a reivindicação dos trabalhadores”, afirma o Sindicato dos Bancários.

De acordo com a entidade, no feriado de aniversário de Osasco, a sede do Bradesco trabalhará apenas com plantão em algumas áreas que atendem outras regiões do país que precisam de atendimento, mas os bancários devem receber hora extra pelo dia trabalhado.

publicidade

“Em caso de problemas relacionados ao feriado ou ao pagamento das horas extras, o Sindicato orienta que os trabalhadores procurem a entidade e denunciem através da Central de Atendimento”, diz o dirigente sindical e bancário do Bradesco, Valdemar de Souza, o Piu-Piu.