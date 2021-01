Bridgerton tem segunda temporada confirmada pela Netflix

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (21) que Bridgerton, um de seus mais recentes sucessos, terá uma segunda temporada.

publicidade

A produção deve voltar a ser gravada ainda no primeiro semestre deste ano. Ainda não há previsão para o lançamento da nova temporada do sucesso da Netflix.

Atenção, querido leitor! A fofoca que você tanto esperava está aqui: a renovação de Bridgerton veio e, sim, teremos uma 2ª temporada!! pic.twitter.com/2K1aHL3P1h — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 21, 2021

publicidade

Baseada no livro best-seller de Julia Quinn, Bridgerton mergulha no mundo sensual, luxuoso e competitivo da alta sociedade londrina do início do século 19. A família Bridgerton se esforça para lidar com o mercado de casamentos, os bailes suntuosos de Mayfair e os palácios aristocráticos de Park Lane.

Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), a filha mais velha do respeitado clã, se encontra à procura de um marido adequado. Como seus pais, ela gostaria de se casar por amor, mas o irmão mais velho atrapalha seus planos e torna ainda mais difícil sua busca.

publicidade

Quando Daphne conhece o duque de Hastings (Regé-Jean Page), o solteiro mais requisitado da temporada, as faíscas brilham entre os dois.

Não bastasse o fato de ambos agirem como se não estivessem interessados um pelo outro, um escândalo preparado por Lady Whistledown (na voz de Julie Andrews) faz com que o nome de Daphne seja manchado. Para se defender das calúnias, ela decide se aliar ao rebelde duque, colocando à prova os valores e as aparências da elite de Londres.