Briga de gigantes na Justiça de Barueri: Grupo BIG processa dona da Casas Bahia

A 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de Barueri é palco de uma briga de gigantes: o Grupo BIG (ex-Walmart Brasil) entrou com uma ação contra a dona da Casas Bahia, Via Varejo, alegando concorrência desleal, segundo o jornal “Valor Econômico”.

O Grupo BIG alega que a letra B destacada no novo logo da Casas Bahia tem traços semelhantes ao do BIG, o que, afirma, pode induzir consumidores a erro. A Via Varejo afirma que não há semelhanças e existe clareza de que se trata da sigla “CB”, sem similaridade com a palavra “BIG”.

A juíza do caso, Andréa Palma, pediu uma perícia feita por um especialista em propriedade industrial nos materiais das redes. A perícia ainda não foi concluída.

Pelo menos duas reuniões de representantes e agências de publicidade das duas redes com mediadores já ocorreram em Barueri, mas não houve consenso, informa o “Valor Econômico”.