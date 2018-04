Briga por herança pode ter motivado atentado a casal em Osasco

Uma briga por herança pode ter sido o motivo para o atentado a tiros sofrido por um casal em Osasco no sábado, 21. O principal suspeito do crime é o irmão da vítima.

O ataque aconteceu por volta das 11h de sábado, no cruzamento da rua Narciso Sturlini com a avenida Prefeito Hirant Sanazar, no bairro do Bela Vista. Um veículo emparelhou com o Corsa onde estavam Marcello Perrella, de 42 anos, e Vânia de Oliveira Perrella, 55, e, de dentro dele, partiram os tiros. Marcello foi levado ao Hospital Regional de Osasco, mas não resistiu e morreu.

Vânia foi encaminhada em estado grave ao Hospital Samaritano, em São Paulo. Mas, antes de ser levada, teria conseguido dizer a policiais que atenderam à ocorrência que o autor do crime seria Emídio Perrela, irmão de Marcello. O motivo seria uma briga entre eles pela herança de quatro imóveis em São Paulo.

Câmeras de vigilância filmaram o ataque e o carro usado pelo autor do atentado já foi identificado. A expectativa é que o crime seja esclarecido pela polícia ainda esta semana.