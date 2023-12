Bruna Furlan destina R$ 690 mil para futuro Centro de Referência do Autismo de Barueri

A deputada estadual Bruna Furlan destinou emenda parlamentar no valor de R$ 690 mil para a aquisição de equipamentos destinados ao futuro Centro do Autismo de Barueri.

Segundo a deputada, os recursos serão direcionados para a compra de diversos itens essenciais, tais como aparelho de corrente interferencial, aquecedor portátil de ambiente, aspirador de secreções elétrico móvel, baropodômetro, carro para transporte de materiais diversos, desfibrilador convencional, eletromiógrafo, esteira ergométrica, ganho de inserção, guincho elétrico-elevador para transposição de leito, imitanciômetro, laser para fisioterapias, venti-lômetro-respi-rômetro, televisores, computadores desktop, impressoras laser comum, impressoras laser multifuncionais (copiadoras), tablets e notebooks.

O Centro de Referência do Autismo de Barueri, que será no 2º andar do prédio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no bairro Jardim Belval, tem como meta atender 1.000 pacientes por mês, operando durante 12 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

O local oferecerá serviços de atendimento a indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, sem restrição de faixa etária, proporcionando estimulação precoce para pacientes infantis e adolescentes, bem como terapia para os pacientes adultos.

O Centro seguirá o protocolo internacional de atendimento, implementando a terapia ABA, e oferecerá capacitação aos pais, possibilitando que eles também apliquem estímulos em casa para crianças com TEA.

Contando com uma equipe multidisciplinar composta por aproximadamente 125 profissionais, incluindo médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, entre outros, o Centro será responsável pela implementação de planos terapêuticos ao longo de 24 meses. Após esse período, os pacientes serão encaminhados para a rede municipal de cuidados.

O Centro de Referência deverá ser inaugurado em fevereiro de 2024.