Buddy Valastro, do “Cake Boss”, sofre grave acidente e preocupa fãs

O confeiteiro Buddy Valastro, estrela do reality show “Cake Boss”, preocupou seus fãs e seguidores ao anunciar que sofreu um grave acidente, em New Jersey, nos Estados Unidos. Na foto publicada nesta quarta-feira (23), o chef apareceu em uma cama de hospital com o braço enfaixado.

“Eu me envolvi em um terrível acidente há alguns dias. O que acha do meu novo acessório?”, escreveu Buddy, mas não deu detalhes do ocorrido. De acordo com o site TMZ, o chef teria se machucado em casa quando tentava arrumar a máquina de boliche, que emperrou enquanto ele brincava com a sua família, no domingo (20).

Buddy recebeu diversas mensagens de fãs e seguidores brasileiros que ficaram preocupados com seu estado de saúde. “Estou rezando por você!”, disse um internauta. “Se recupere logo, meu confeiteiro favorito. Abraços”, escreveu outro. “Melhoras, meu amigo”, disse outro seguidor.

Ele já passou por duas cirurgias e terá que fazer fisioterapia para recuperar os movimentos de sua mão. Nos stories do Instagram, Buddy agradeceu a preocupação e carinho que tem recebido de seus fãs. “Ficarei bem o mais rápido possível. Quero agradecer vocês pelo amor e apoio. Vamos passar por isso juntos”.

O confeiteiro é conhecido por apresentar programas de culinária. Em 2015, veio ao Brasil para apresentar o ”Batalha dos Confeiteiros”, que foi exibido na Record TV. No ano passado, o chef inaugurou uma unidade da Carlo’s Bakery no Shopping Tamboré, em Barueri, que foi a sua segunda loja fora dos Estados Unidos e a primeira aberta em shopping na América Latina.