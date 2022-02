Bullguer, Santa Lolla e Vivara chegam ao SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco anuncia nesta sexta-feira (25) a chegada da hamburgueria Bullguer e das marcas Santa Lolla e Vivara ao centro de compras.

A unidade da Bullguer, que oferece um cardápio repleto de lanches artesanais, deve ser inaugurada no empreendimento ainda neste semestre. Na região, a rede conta com restaurantes no Tamboré, em Barueri, e na Granja Viana, em Cotia.

Já a Santa Lolla, marca de calçados femininos e acessórios vai abrir as portas no SuperShopping Osasco dia 8 de março. Criada pelos irmãos Rubens, Vanessa e Fábio Martinez, está há 20 anos no mercado e possui mais de 1000 pontos de vendas espalhadas pelo país, além de uma no Paraguai.

O shopping center abre as portas também para a Vivara, maior rede de joalheria do Brasil, no dia 19 de março. Criada em 1962, a marca possui mais de 230 pontos de vendas nas principais capitais do país e traz joias finas exclusivas. As lojas estarão localizadas no 2º Piso.

Para reforçar ainda mais o time de operações, o SuperShopping Osasco anunciou ainda a reabertura do restaurante Spoleto e da farmácia Drogasil, que passaram por uma reforma para garantir uma experiência ainda melhor aos clientes.

O shopping center funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.