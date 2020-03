Burger King Brasil anuncia que vai doar parte dos lucros ao combate ao coronavírus

O Burger King Brasil anunciou, nesta segunda-feira (16), que vai doar parte dos lucros com a venda de sanduíches durante o mês de março para ações de combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19). A decisão também vale para as lojas da marca Popeyes, que pertencem à mesma rede.

“Com o objetivo de ajudar ainda mais e sabendo dos enormes desafios que o sistema público de saúde terá nas próximas semanas, o Burger King Brasil irá destinar ao SUS (Sistema Único de Saúde) parte de toda receita líquida de qualquer sanduíche vendido no Burger King ou no Popeyes até o final do mês de março. A melhor forma de direcionar esses recursos serão discutidas com as autoridades”, afirma, em nota, a empresa.

“Reforçamos os processos de higiene em nossas cozinhas. Como padrão, nossos funcionários precisam lavar as mãos a cada 60 minutos. Reduzimos esse intervalo para 30 minutos e incluímos dispensers de álcool gel na parte interna das lojas. Além disso, nenhum alimento é manipulado com a mão diretamente e todos os funcionários responsáveis por montar os sanduíches utilizam uma luva descartável após a lavagem das mãos. Todos os utensílios são higienizados diversas vezes ao dia e evitamos qualquer tipo de contaminação cruzada utilizando pinças de cores específicas para manusear cada ingrediente”, afirma o Burger King Brasil.

Publicidade

Leia a íntegra de nota do Burger King Brasil sobre ações para ajudar no combate ao novo coronavírus (covid-19):

O Burger King Brasil, máster franqueado licenciado das marcas BURGER KING® e POPEYES®, vem a público contar as medidas tomadas acerca da proliferação do vírus COVID-19. Desde que a pandemia causada pelo Covid-19 foi confirmada, a rede montou um comitê multidisciplinar para mitigar os riscos e reforçar a rotina de higiene de seus colaboradores, em especial os que trabalham nos restaurantes, além de tomar medidas para os que ficam no escritório e dar continuidade às operações.

1 – Com o objetivo de ajudar ainda mais e sabendo dos enormes desafios que o sistema público de saúde terá nas próximas semanas, o Burger King Brasil irá destinar ao SUS (Sistema Único de Saúde) parte de toda receita líquida de qualquer sanduíche vendido no BURGER KING® ou no POPEYES® até o final do mês de março. A melhor forma de direcionar esses recursos serão discutidas com as autoridades.

2 – Reforçamos os processos de higiene em nossas cozinhas. Como padrão, nossos funcionários precisam lavar as mãos a cada 60 minutos. Reduzimos esse intervalo para 30 minutos e incluímos dispensers de álcool gel na parte interna das lojas. Além disso, nenhum alimento é manipulado com a mão diretamente e todos os funcionários responsáveis por montar os sanduiches utilizam uma luva descartável após a lavagem das mãos. Todos os utensílios são higienizados diversas vezes ao dia e evitamos qualquer tipo de contaminação cruzada utilizando pinças de cores especificas para manusear cada ingrediente.

3 – Do lado de fora da cozinha não é diferente. Todas as áreas comuns e de circulação dos restaurantes passam por uma rotina de limpeza com produtos desinfetantes certificados de qualidade internacional fornecidos pela empresa ECOLAB®. Esse processo se estende a limpeza diária de todas as máquinas e equipamentos do restaurante. Para intensificar ainda mais a preocupação com a higiene, o número de dispensadores de álcool gel nas lojas será dobrado, com o objetivo de estimular o uso especialmente para quem está no balcão e atendendo aos clientes. Para garantir um alto padrão de qualidade e segurança, a rede garante que todo esse processo passa por uma rigorosa auditoria que é realizada pelo time interno de Operações e por uma empresa independente.

4 – Sabemos que muitas pessoas estão trabalhando de casa e por isso trabalhamos nas últimas semanas para aumentar a nossa oferta de delivery em todo o pais; dessa forma, a partir de agora já é possível pedir Burger King com os 3 maiores apps do mercado, Uber Eats, Rappi e iFood permitindo que nossos clientes possam ter em casa uma experiência tão boa com a de se comer em nossos restaurantes.

Nossa rede possui atualmente mais de 900 restaurantes no pais e todos os restaurantes BURGER KING® e POPEYES® continuam funcionando normalmente. A prioridade do momento é proteger os clientes e colaboradores de qualquer situação de risco. Por isso, para garantir as melhores condições, o já rigoroso controle de qualidade foi reforçado.

Mais uma vez, o Burger King Brasil esclarece que a segurança e saúde de nossos colaboradores e consumidores vem em primeiro lugar.