Burger King tem 1 mil vagas de emprego abertas com inscrições via WhatsApp

A BK Brasil, operadora das redes de fast food Burger King e Popeyes, com unidades em Osasco, Barueri e região, anunciou a abertura de 1 mil vagas de emprego para o último trimestre deste ano.

Há oportunidades para trabalhar nas áreas de atendimento ao cliente, gerência de restaurante e coordenação de turno. As vagas também são destinadas às pessoas com deficiência.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, Gympass e plano de carreira.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados devem se cadastrar por meio do WhatsApp da companhia. Basta adicionar o número (11) 94317-6360, enviar uma mensagem e responder algumas perguntas, como dados pessoais e experiência anterior. Ao final do questionário será possível enviar o currículo no formato PDF.

Após a inscrição, a empresa deve entrar em contato com o candidato conforme a disponibilidade das vagas. Mais informações podem ser encontradas no site do Burger King.

