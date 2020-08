C&A tem vagas de emprego abertas em Barueri

Uma das principais redes de lojas de departamento do país, a C&A tem vagas de emprego abertas para preencher o quadro de funcionários em seu escritório em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para as áreas de finanças, comercial, gestão, tecnologia da informação e e-commerce.

Na área comercial, há vagas para analista de database, consultor de soluções comerciais e técnico em engenharia de produto. Na área de e-commerce há oportunidades para analista de BI Júnior, analista de planejamento comercial PI, analista de planejamento financeiro sênior (e-commerce), cientista de dados, coordenador de métricas digitais, coordenador de Analytics e especialista de sistemas.

Os departamentos de finanças e gestão estão com vagas abertas para analista de planejamento financeiro júnior e coordenador de treinamento. Em tecnologia da informação, há vagas para analista de sistemas sênior NET, desenvolvedor JAVA pleno, analista de sistemas Sênior JAVA, desenvolvedor mobile SR, product owner pleno (temporário).

A vaga de analista financeiro exige que o candidato tenha ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins, vivência na área de planejamento financeiro, Excel avançado e inglês intermediário.

Já para a oportunidade de coordenador de treinamento o interessado deve ter graduação em Administração, Pedagogia, Psicologia ou áreas afins, experiência na área com gestão de pessoas, criação e desenvolvimento de conteúdo, além de conhecimento em metodologias ágil e de aprendizagem, bem como em treinamentos presenciais e online.

O cargo de analista de planejamento financeiro sênior (e-commerce) exige que o interessado tenha graduação em Administração, Contabilidade, Finanças, Economia ou áreas correlatas, experiência no varejo, na área de planejamento financeiro e Excel avançado.

Para a vaga de desenvolvedor mobile é necessário ter formação superior completa em Sistemas ou áreas afins, experiência em desenvolvimento de aplicativos, conhecimentos em Android, Java (backend), APIs RESTFul, banco de dados, GIT e Continuous Integration / Continuous Delivery (CI / CD). Frameworks Web (React, Angular.js, Vue.js.) serão considerados pontos diferenciais.

Entre os benefícios oferecidos pela C&A estão assistência médica e odontológica para o titular e dependentes, bônus anual, Previdência privada, estacionamento e desconto em compras nas lojas da C&A. Os benefícios variam de acordo com as vagas.

“Somos uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Promovemos um ambiente profissional que acredita no valor e na riqueza das diferenças. Não é à toa que atuamos há mais de quarenta anos no Brasil e continuamos sendo a rede de varejo de moda preferida entre as brasileiras. Uma empresa multinacional, mas com a alma brasileira”, diz a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego na C&A:

Os interessados devem acessar o site de vagas da empresa, onde também podem ser obtidas mais informações sobre as vagas. Ao escolher a oportunidade desejada, basta cadastrar o currículo online e aguardar o feedback da companhia.