C&A vai inaugurar loja no SuperShopping Osasco

Uma das maiores redes varejistas do país, a C&A terá uma loja também no SuperShopping Osasco, que está prevista para ser inaugurada em julho. A unidade ficará em um espaço de 1,6 mil m², no segundo piso, com opções de roupas, calçados e acessórios para todos os gostos, bolsos e idades.

A unidade é projetada sob um novo conceito de loja, onde visa oferecer ambientes mais modernos, cleans, intuitivos e com os produtos dispostos de forma estratégica.

“A C&A é muito esperada por nossos clientes, por isso, estamos muito orgulhosos em recebê-la e, acima de tudo, preparados para apresentar essa novidade para todos os nossos clientes. Sabemos que a loja vai trazer ainda mais variedade para o nosso mix”, disse Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Fundada em 1841 por dois irmãos holandeses, Clemens e August, a C&A possui mais de 280 lojas no Brasil e está presente em 24 países da América Latina, Europa e Ásia, consagrando-se como uma das maiores varejistas do mundo.