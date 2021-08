Cabeleireiro é assassinado com tiro em Jandira

O cabeleireiro Guilherme Miguel da Paz, de 20 anos, foi executado com um tiro na cabeça nesta terça-feira (10), em Jandira. O crime aconteceu por volta das 14h, na rua São Roque, Parque Iglesias.

publicidade

O SAMU e a Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegar no local, Guilherme estava ferido no chão, sem vida. Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime e quem seria o autor do disparo.

Amigos e vizinhos de Gui, como era conhecido, usaram as redes sociais para manifestar pesar pela morte do jovem. “Descansa em paz, meu menino. Você vai fazer muita falta”, disse uma mulher. “Só quem conhecia sabe a pessoa maravilhosa e incrível, de bom coração que era…. Que Deus conforte o coração da vozinha, de todos familiares e de nós amigos próximos”, escreveu outra.

publicidade

O caso foi registrado na Delegacia de Jandira, que deve prosseguir com as investigações para identificar o autor do crime.