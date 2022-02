Cacau Show tem vagas de emprego abertas em Itapevi

A rede de chocolates Cacau Show está com diversas vagas de emprego abertas em Itapevi, às margens da Castello Branco. Há oportunidades para atuar nos departamentos de Auditoria, Comercial, Comunicação, Expansão, Financeiro, Logística, Manutenção, Produção, Tecnologia da Informação, entre outros.

A empresa busca por profissionais para os cargos de assistente comercial, assistente de compras, analista de compras júnior, comprador, gerente regional de lojas,analista de treinamento e desenvolvimento, analista de e-commerce, analista de tecnologia e negócios digitais, consultor de expansão, analista de facilities, auditor interno, coordenador de contas a receber, analista fiscal, assistente fiscal e coordenador fiscal.

Também há vagas para analista de importação, coordenador de manutenção industrial, mecânico de máquinas de embalagem, técnico eletrônico, oficial de manutenção predial, assistente de marketing, analista de produtos, enfermeiro do trabalho júnior, gerente de mega store, analista de pesquisa e desenvolvimento, supervisor de transportes, analista de projetos e analista de qualidade.

Há ainda oportunidades para as funções de analista de remuneração, bombeiro civil, engenheiro ambiental, assistente administrativo, engenheiro líder de construção, assistente de suporte, analista de BI, analista de banco de dados, analista de treinamento e desenvolvimento e consultor de novos canais de venda.

A função de assistente de compras exige ensino médio completo, capacitação SAP e conhecimento intermediário no pacote Office. Para o cargo de coordenador fiscal, é necessário ter ensino superior em Direito, Ciências Contábeis, Administração de Empress ou Economia.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Cacau Show, em Itapevi:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online. As primeiras etapas da seletiva serão online. Mais informações sobre as vagas e a empresa também podem ser consultadas no site da Cacau Show.