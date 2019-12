Cadeiras motorizadas entregues em Barueri garantem mais autonomia a pessoas com deficiência

No dia 17/12 aconteceu, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD) a entrega de cadeiras motorizadas a 10 pessoas com deficiência. A felicidade e emoção nos rostos dos munícipes ao receberem o presente antecipado de Natal eram notórias.

A novidade é que agora o processo de aquisição das cadeiras está mais rápido e barato. “Nós conseguimos, através de parcerias com outras secretarias, que as entregas sejam mais rápidas para o próximo ano e com isso, através de atas de preço, conseguimos reduzir o valor de cada cadeira de 20 a 25%”, ressaltou Carlos Roberto da Silva, secretário da SDPD.

José Wilson tem 37 anos e está feliz com a rapidez do processo. “Eu andava muito antes em cadeira manual, foi muito difícil para mim e para meus irmãos. Com essa cadeira eu fico mais livre, não preciso depender das pessoas para sair. Posso ir à igreja e visitar outras igrejas sozinho. Quando cheguei aqui na SDPD eles me deram toda uma assistência, visitaram minha casa, não durou nem seis meses todo o processo para conseguir a cadeira.”

Gratidão é o que esses cidadãos não se cansam de expressar através do sorriso, ou mesmo das lágrimas. “Eu estava no mesmo carrinho há 26 anos. Fiz amizade com outro cadeirante que me disse para vir aqui na SDPD, onde já consegui até trocar de carrinho. Eu dependo muito dele. Eu moro aqui há 49 anos e Barueri me ajuda de mais, realmente ajuda quem mais precisa. A cadeira motorizada é tudo pra mim, com ela eu vou ao mercado, ao médico”, disse Luiz Pereira, aposentado de 64 anos.