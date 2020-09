Cães farejam drogas e traficantes são presos em Carapicuíba

Com o auxílio de cães farejadores, policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam quatro traficantes de drogas em flagrante em operação contra o tráfico em Carapicuíba na sexta-feira (11).

Uma equipe do 5º Baep estava em patrulhamento pela Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, quando percebeu que um suspeito dispensou uma mochila ao perceber a presença da viatura.

Desconfiados, os PMs resolveram realizar a abordagem. Com o suspeito não havia nada de ilícito. No entanto, na mochila jogada por ele, foram encontradas 224 porções de maconha, que o homem admitiu que seriam comercializadas.

Simultaneamente, outra equipe que participava da operação, entrou na comunidade pela Rodovia Rodoanel e, próximo à linha de trem, avistou dois suspeitos correndo e pulando o muro, sendo eles abordados, portando cada um deles uma mochila.

Com o primeiro detido foram localizadas 120 porções de maconha, 41 de cocaína, sete pedras de crack e R$ 1.370. Com o segundo, foram recolhidas 278 porções de maconha, 41 de cocaína e 18 pedras de crack, além de R$ 307, provenientes do tráfico.

Paralelamente às duas ações, uma terceira equipe da unidade especializada surpreendeu uma mulher com uma sacola na mão. Com a suspeita, que admitiu ser a gerente do tráfico naquela região, foram encontradas 170 porções e um tijolo de maconha e R$ 530.

Ela ainda indicou o local onde armazenava mais entorpecentes. As equipes policiais então se uniram e diligenciaram até à Estrada Porto de Areia, onde foram encontradas, com auxílio do canil, mais drogas, além de materiais usados para embalar as substâncias.

Ao todo, foram recolhidos mais de 26 quilos de entorpecentes, além de cinco martelos de borracha, três balanças de precisão e diversos microtubos. As drogas e demais objetos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

Os suspeitos foram presos em flagrante conduzidos ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde foram indiciados. Eles responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.