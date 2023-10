Caixa Econômica Federal reabrirá superintendência de Osasco em 2024

A Caixa Econômica Federal anunciou que a superintendência de Osasco será reaberta.

O anúncio da reabertura foi feito na segunda-feira (16), durante reunião da presidência da Caixa com diretores e servidores. Na ocasião, a presidenta Rita Serrano falou que, além de Osasco, serão reabertas as superintendências do Vale do Paraíba, Sorocaba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Santo Amaro na Capital.

O deputado estadual Emidio de Souza, autor do pedido para reabertura da superintendência do banco em Osasco, comemorou a novidade. “É uma conquista que ajuda no desenvolvimento das cidades. Vai ajudar muito no desenvolvimento do nosso estado”, destacou o parlamentar.

O pedido do deputado foi feito em junho. Na ocasião, Emidio explicou que o fechamento da superintendência e a transferência do atendimento para a região norte da Capital prejudicou Osasco e as demais cidades da região.

De acordo com a presidenta da Caixa, a previsão do restabelecimento é no começo de 2024.

