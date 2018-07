“Caldeirão do Huck”: moradora de Osasco perde a chance de ficar milionária

No quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” exibido neste sábado (21), no “Caldeirão do Huck”, a participante Mayara Santos, moradora do Jardim Conceição, em Osasco, acabou saindo sem nada.

Publicidade

Mayara chegou confiante ao quadro, que dá prêmios de até R$ 1 milhão. Ela disse que gostaria de usar o dinheiro para ajudar a mãe, investir na própria educação e em outros projetos.

Ela acertou a primeira pergunta, que valia R$ 500, mas tropeçou na segunda: “De acordo com as regras oficiais do vôlei, quantos jogadores cada equipe tem que ter em quadra em cada jogo? 6, 9, 12 ou 15?”.

Nervosa, ela titubeou: “eu acho que não sei essa questão”. Luciano Huck tentou ajudar: “Cada equipe, não são as duas juntas”. E ela respondeu: “Nove”. Luciano perguntou se ela tinha certeza e ela manteve: “Nove”. Resposta errada: na verdade, pode ter seis jogadoras. “Não é possível… Meu Deus!”, lamentou Mayara.

ASSISTA A PARTICIPAÇÃO DA OSASQUENSE MAYARA NO “CALDEIRÃO DO HUCK”