Câmara aprova auxílio de até R$ 700 a servidores aposentados e pensionistas de Osasco

Nesta terça-feira (28), a Câmara Municipal de Osasco aprovou um benefício para servidores públicos municipais aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO), que recebem até seis salários-mínimos.

Trata-se do pagamento do “Auxílio Melhor Idade”, que vai pagar R$ 700 por mês para quem recebe até três salários mínimos. Para aqueles cujos benefícios variam de quatro a seis salários-mínimos, o auxílio será de R$ 585.

A proposta, de autoria do presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos), e subscrita pelos demais vereadores, atende a reivindicação dos servidores aposentados, por meio da entidade que representa a categoria, o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos dos Municípios de Osasco e Cotia (Sintrasp).

De acordo com o Sintrasp, a ideia é que o novo benefício substitua, de forma igualitária, o valor destinado ao vale-alimentação dos servidores inativos. Recentemente, uma decisão na Justiça havia suspendido o pagamento do benefício – o que gerou prejuízos à classe.

Solidário às dificuldades dos aposentados e pensionistas, o presidente Carmônio Bastos reuniu-se com os demais vereadores e formulou a proposta de forma conjunto. “Esse é um auxílio que a melhor idade poderá gastar com qualquer coisa. Obrigado a todos os vereadores por entenderem a importância desse projeto e à colaboração na proposta”, disse Carmônio.

O vereador Ralf Silva (Republicanos), que preside a Comissão Permanente do Idoso, do Aposentado, do Pensionista e das Pessoas com Deficiência, também destacou o caráter coletivo do projeto. “Quero parabenizar todos os vereadores pela sensibilidade em ajudar os aposentados e pensionistas do nosso município, para que eles não perdessem o benefício da alimentação, que foi uma decisão judicial”, disse Ralfi.

Segundo o vereador, a medida deverá beneficiar cinco mil servidores, entre aposentados e pensionistas.

A proposta foi aprovada em dois turnos e, antes de começar a valer, passará pela avaliação do prefeito Rogério Lins (Podemos).