Câmara de Itapevi convida Câmara de Osasco para amistoso da Emancipação

Nesta quinta-feira (16), às 19h, as Câmaras de Itapevi e Osasco se enfretam no campo no Estádio Municipal André Nunes Junior para uma partida amistosa de futebol em comemoração dos 64 anos da emancipação de Itapevi.

Vão participar da partida os vereadores e servidores dos dois Legislativos, além do prefeito Igor Soares e o vice Teco do lado osasquense, o time espera contar com o reforço do prefeito Rogério Lins.

O Estádio Municipal André Nunes Junior fica na Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, Vila Nova Itapevi.

Mais informações pelo telefone 4141-4472, Ramal 249.