Câmara de Osasco aprova projeto sobre reaproveitamento de água em prédios

A Câmara de Osasco aprovou hoje (21) um projeto sobre reaproveitamento de água em prédios da cidade, de autoria do vereador Zé Carlos Santa Maria (Patriota). O texto cria normas para regulamentar a conservação, o uso racional e o reaproveitamento das águas em edificações privadas.

O objetivo da proposta é evitar o desperdício do recurso. Para o vereador, criar uma norma específica que garanta o uso racional do bem será fundamental para evitar o desperdício de água e colaborar com o meio ambiente, além de gerar redução na tarifa por conta da queda no consumo.

O projeto prevê soluções como o reuso da água, a captação das águas das chuvas para reaproveitamento, assim como a perfuração e manutenção de poços artesianos, dentre outras alternativas.

A matéria passou em segundo turno e agora segue para a análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que poderá sancionar ou vetar.