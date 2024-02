Câmara de Osasco realiza sessão na Praça da Cidadania, no Jardim Bonança

A Câmara de Osasco realizou nesta quarta-feira (28) a primeira sessão do projeto Câmara no Seu Bairro de 2024, na Praça da Cidadania, no Jardim Bonança, zona norte.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (PODE), iniciou a reunião explicando a origem do programa, que tem como objetivo aproximar os munícipes do Legislativo Municipal.

Durante a reunião, os parlamentares e a população têm a oportunidade de debater sobre políticas públicas para a região, saúde, educação e infraestrutura.

Centenas de pessoas compareceram para terem contato com os vereadores, tendo direito a usar a Tribuna para encaminhar dúvidas e demandas aos parlamentares.

“As regiões mais distantes do Centro desconhecem o papel da Câmara Municipal e nós percebemos a necessidade de aproximar os vereadores da população. Queríamos reforçar que não existe vereador do bairro; o vereador é do município e o Câmara no Seu Bairro cumpre a função de estreitar essa relação”.