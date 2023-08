Câmara de Osasco se instala no Jardim Bonança nesta sexta-feira (4)

A Câmara Municipal de Osasco dará continuidade ao projeto Câmara no Seu Bairro nesta sexta-feira (4), no Jardim Bonança, na zona norte da cidade.

O programa consiste em realizar audiências públicas com o objetivo de ouvir a população sobre as necessidades de cada região e decidir sobre as políticas públicas a serem desenvolvidas na comunidade.

Os vereadores estarão no bairro a partir das 18h no CEU das Artes Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro (Rua São Judas Tadeu, 105 – Jd. Bonança).

