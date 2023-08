Câmara de Osasco tem novo vice-presidente

A Câmara Municipal de Osasco elegeu na manhã desta quinta-feira (3), o titular do cargo de 1º vice-presidente da Mesa Diretora. O vereador Julião (PSB) foi eleito e passa a ocupar cargo que estava vago desde o licenciamento do vereador Ribamar Silva (PSD), que hoje ocupa o cargo de secretário da Casa Civil do governo Rogério Lins (PODEMOS).

Quem disputou os votos dos colegas com Julião foi a vereadora Juliana da AtivOz (PSOL), que teve dois votos, enquanto o pessebista obteve 19 votos.

Julião tomou posse ainda durante a sessão ordinária, conforme preconiza o Regimento da Câmara Municipal de Osasco.

O novo 1º vice-presidente agradeceu os votos recebidos e parabenizou o ex-ocupante do cargo — que estava presente — pelo trabalho na Casa Civil da Prefeitura Municipal.

“Ribamar sabe que pode contar com o apoio da Câmara Municipal”.

Com a escolha de hoje, a Mesa Diretora da Câmara de Osasco fica composta da seguinte maneira: Carmônio Bastos (Presidente); Julião (1º Vice-Presidente), Emerson Osasco (2º Vice-Presidente); Elsa Oliveira (2ª Secretária); Cristiane Celegato (1º Secretária); Michel Figueredo (3º Secretário) e Fábio Chirinhan (4º Secretário).