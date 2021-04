Câmara de Osasco vai arrecadar alimentos para ajudar famílias carentes

A Câmara Municipal de Osasco iniciou uma campanha interna de arrecadação de alimentos que serão doados às famílias osasquenses em situação de vulnerabilidade social, incluindo as que entraram nesse cenário em meio à pandemia de covid-19.

Em todo o Brasil, milhares de famílias foram afetadas pelo drama do desemprego em função da pandemia. Em Osasco, a situação não é diferente, o que tem chamado a atenção de muitas pessoas dispostas a ajudar.

Engajada nessa corrente do bem, a Câmara de Osasco promoverá uma ação, entre os dias 15 e 22 de abril, para arrecadar alimentos não perecíveis entre os vereadores e servidores. Todos os mantimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade, que mantém um cadastro permanente das famílias carentes, e ao Banco de Alimentos de Osasco, que também faz o repasse só para cadastrados, via entidades assistenciais do município.

A decisão foi tomada em reunião virtual realizada com os 21 vereadores que compõem a atual Legislatura. Na ocasião, os parlamentares discutiram a estratégia para ajudar essas famílias, além de debater os próximos passos que a Câmara adotará, respeitando o Plano São Paulo de enfrentamento à covid-19.

Os servidores municipais também foram convidados para integrar a campanha. Eles pretendem, juntos, arrecadar cinco toneladas de alimentos não perecíveis até o final da campanha.

