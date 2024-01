Caminhão roubado é recuperado em Itapevi

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária recuperou ontem (26), em Itapevi, um caminhão roubado na cidade de Guarulhos, em São Paulo.

publicidade

Os policiais receberam informações sobre a localização do veículo pela Estrada Elias Alves da Costa. Durante o patrulhamento, foi encontrado um semirreboque carregado com tinta e, mais a frente, havia um caminhão trator roubado sendo rebocado por outro caminhão trator.

Ambos veículos estavam com as portas abertas e ainda ligados, com duas maletas de bloqueadores de sinal GPS. Os veículos foram encaminhados à delegacia. Ninguém foi preso.