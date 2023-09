Caminhoneiro é libertado em Itapevi e cinco bandidos são presos em Barueri

Policiais militares da 5ª Companhia prenderam em Barueri cinco indivíduos suspeitos de participarem de roubo com retenção de vítima, na manhã desta quarta-feira (27). Eles estavam dentro de um veículo quando foram abordados, na Avenida Pirambóia, Jardim Santa Cecília.

Antes de serem abordados, um dos ocupantes do carro arremessou objetos dentro da mata que fica às margens do Rio Tietê, de acordo com a polícia. No local, foram encontrados dois celulares. Já no veículo, os policiais encontraram blusas com capuz, dinheiro e uma CNH de uma possível vítima do grupo.

Um dos indivíduos informou aos policiais que o celular pertencia a um caminhoneiro que foi libertado em Itapevi, cidade vizinha. Com o apoio de outras equipes, os policiais foram até o local onde a vítima e um caminhão Volvo se encontravam. O motorista estava em estado de choque.

Os cinco indivíduos foram conduzidos à Delegacia, onde o caso foi registrado. Um deles tinha um mandado pelo crime de tráfico de drogas.