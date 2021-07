Campanha de castração de cães e gatos é retomada em Cotia

A Prefeitura de Cotia anunciou a retomada da campanha de castração de cães e gatos no município. As inscrições serão abertas a partir de quarta-feira (28). Serão abertas 300 vagas, preenchidas pela ordem das inscrições solicitadas e consideradas aptas.

As castrações serão realizadas nos dias 14 e 15 de agosto, no Parque Turiguara. De acordo com a Zoonoses, será permitida a inscrição de apenas um animal por domicílio. A castração pode ser realizada em animais com idade a partir de quatro meses de idade. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica.

De acordo com a Prefeitura de Cotia, os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 serão adotados, como disponibilização de álcool gel, distanciamento, a entrada de apenas um adulto conduzindo o animal e uso de máscara cobrindo boca e nariz.

Durante a ação, o Departamento de Zoonoses fará a arrecadação, de quem quiser doar, de um quilo de alimento não perecível e de ração animal para cão ou gato, que serão revertidos ao Fundo Social.

Serviço

Inscrições para a Campanha de Castração de Cães e Gatos em Cotia

A partir do dia 28 de julho, até terminarem as vagas // Exclusivamente por email: zoonosescotia@gmail.com // 300 vagas, preenchidas pela ordem da solicitação // Data da castração: 14 e 15 de agosto (Parque Turiguara)

O que informar no email:

Dados do proprietário/tutor do animal: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e telefone

Dados do animal: nome, espécie (cão ou gato), sexo (masculino ou feminino), raça, cor e idade

As inscrições serão confirmadas pelo próprio e-mail e o Departamento de Zoonoses informará o horário agendado para a castração e todas as orientações sobre o procedimento.