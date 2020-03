Campanha do Agasalho de Barueri tem Wanessa Carmargo como madrinha

A cantora Wanessa Camargo aceitou o convite do Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, de Barueri, para ser a madrinha da Campanha do Agasalho do município neste ano.

Na semana passada, a cantora se reuniu com a presidente do Fundo Social, Sônia Furlan, e a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina, para conhecer mais sobre o projeto.

Nas redes sociais, Wanessa pede a colaboração dos munícipes com doações que serão vendidas no Bazar da Solidariedade. (vídeo abaixo)

As doações podem ser feitas até o dia 30 de março e podem ser entregues na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Nos casos em que é preciso retirar, é necessário agendar pelo telefone (11) 4199-2800, ramal 118.

O Bazar será realizado no dia 4 de abril, das 9 às 15 horas, na sede da Sads. O endereço é avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro, em Barueri.

Com a renda da comercialização dos produtos, serão compradas peças novas de inverno que serão distribuídas na Campanha do Agasalho deste ano.