Campeonato Paulista de Vôlei Sentado terá etapa em Cotia

Cotia sediará a 5ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado (adaptado para pessoas com deficiência), categoria “Master Rede”. As partidas serão no sábado (19), a partir das 9h, na E.M Geraldo Gonçalves dos Santos, (Avenida Antônio Mathias de Camargo, 420, Centro).

Estarão na quadra as equipes SESI (Fem.) SESI (B), ADD, S. José Athlon e Clube Paulistano. A entrada é gratuita.

O evento é organizado pela Federação Paulista de Voleibol para Deficientes e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDPcD).

“Trazer o Campeonato Paulista de Vôlei Sentado é uma maneira de mostrar à sociedade sobre as possibilidades e protagonismo das pessoas com deficiência. O esporte é uma ferramenta de inclusão. Para que esse evento aconteça de forma respeitosa, alegre e com responsabilidade o CMDDPcD se conectou com várias secretarias municipais que quebraram barreiras e somaram forças para esse acontecimento. Também estamos tendo apoio de pessoas e empresas que entenderam a sua importância. Agora, chegou o momento de convidar a sociedade a participar e torcer para o sucesso de todos”, afirmou a presidente do CMDDPcD, Sonia Esplendor.

