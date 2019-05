Cantor Gabriel Diniz, do hit “Jenifer”, morre em acidente de avião

Morreu no início da tarde desta segunda-feira (27) o cantor Gabriel Diniz, do hit “Jenifer”, em um acidente de avião no Sergipe. O sertanejo tinha 28 anos. A morte foi confirmada pela produção do músico.

Segundo informações preliminares, o voo com Gabriel Diniz e mais três tripulantes seguia para Maceió, onde o cantor se encontraria com a namorada, Karoline Calheiros, para comemorar o aniversário dela. Todos os três tripulantes da aeronave de pequeno porte morreram.

Ontem, Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana. “Sempre uma alegria voltar a Feira de Santana e ser recebido com tanta alegria e com tanta energia positiva. Obrigado pelo carinho galera. Uma verdadeira multidão curtindo o nosso show. Até a próxima, se Deus quiser”, postou o cantor nas redes sociais.

Nas redes sociais, diversos famosos se manifestaram sobre o acidente com Gabriel Diniz. “Não tô acreditando meu amigo”, postou Dennis DJ. “Fala que é mentira irmão, por favor”, declarou o perfil da dupla Henrique & Diego.

