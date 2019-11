Cantor Salgadinho é homenageado em escola de Barueri

Com canções que marcaram os anos 90, o cantor Salgadinho, ex-vocalista do grupo de pagode Katinguelê, foi homenageado pelos alunos da Emef Margarida Maria Maciel (Vale do Sol) no projeto que celebra os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos.

O projeto é de autoria do professor Ricardo César da Silva, que enfatiza a importância de boas referências e exemplos de pessoas que vieram da periferia e hoje são artistas consagrados.

“Nós vinculamos o conteúdo dos temas transversais com os Direitos Humanos. Os alunos pesquisaram e aprenderam tudo sobre lesão de direitos. Paralelo a isso, assistimos vídeos e montamos um coral que canta mensagens de esperança. Então, resolvemos trazer até eles, pessoas positivas e que espelham o bem. Convidamos e homenageamos pessoas para somar, dividir e multiplicar esforços,” brincou o professor que leciona matemática.

Para Salgadinho, homenageado da vez, o dia foi de muita alegria. “Eu chorei umas quatro vezes e quase não dormi durante a noite passada de tanta ansiedade. E hoje fiquei satisfeito em ver tantos talentos e como os alunos são estimulados e bem cuidados nesta escola. Saber que minha música ultrapassou gerações e hoje pode ajudar crianças a sonhar com um futuro melhor não tem preço”, falou emocionado.

O projeto foi destaque na última edição do Prêmio Professor Giz de Ouro, da Secretaria de Educação, chegando a ganhar o quarto lugar da categoria.

“O discurso de transformação é papel da escola e, aqui em Barueri, é muito verdadeiro. É na escola que as coisas acontecem. Hoje vimos em nossos alunos um olhar de esperança e de coragem. Esse é o poder que a escola tem”, enfatizou Flávia Moreno, secretária de Educação de Barueri.