Cantora gospel teme perder casa para ex-marido, que promete “torrar o dinheiro na zona” e “fumar maconha”

A cantora gospel Amanda Ferrari vive uma dura disputa judicial pelos bens com o ex-marido, Gunavingre de Souza, que também era empresário dela. A mulher afirma que vive uma rotina de ameaças e ataques feitos pelo ex, que tem infernizado sua vida.

Amanda Ferrari conta que teme perder a casa em que vive com o filho, em Americana, no interior de São Paulo. O imóvel, com piscina e área gourmet, está avaliado em cerca de R$ 1 milhão e é o único abrigo da cantora. “Se ele me tirar daqui, vou pra debaixo da ponte com meu filho”, afirmou, ao colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

A cantora afirma ainda que o ex faz um verdadeiro inferno na vida dela e que vive uma rotina de ameaças. “Ele me ameaça porque quer que eu dê a casa pra ele! De qualquer jeito! Ele fala que eu devo pra ele, que quer a minha casa. Ele liga pros meus amigos, ameaça de morte, diz que se eu arrumar um marido, vai colocar na cadeira de rodas. Ele me difama na internet, paga influenciadores para falarem mal de mim no YouTube”, denunciou.

Gunavingre, por sua vez, envia mensagens de áudio debochando dos problemas da ex-mulher. “Vou gastar todo o dinheiro da casa em balada! Eu não preciso desse dinheiro! Vou usar em balada, vou gastar em churrasco, em zona… Porque a casa é minha, pertence a mim e eu não preciso mais dela, tenho outras propriedades! Vou gastar o que pegar: R$ 200 mil, R$ 300 mil, R$ 150 mil, o que for! Eu vou torrar na zona”, afirmou, em uma delas.

“Vou fumar maconha pra ver se esqueço você”

Em outro áudio ao qual Leo Dias teve acesso, o empresário xingou Amanda Ferrari: “Vai na polícia levar os áudios, corre lá na polícia, vai! Só sabe fazer isso! Acha que eles não têm nada mais pra fazer do que atender a uma mulher desequilibrada que nem você, sua doida, maluca varrida”.

Gunavingre, que tem morado nos Estados Unidos, afirmou ainda: “Vou até fumar uma maconha agora! Aqui ainda bem que é liberado, é tudo liberado! Vou fumar maconha pra ver se eu esqueço você, traste! Filha da p*ta!”.

A cantora gospel, que tem mais de 800 mil discos vendidos, terminou seu casamento em 2019, segundo ela após traições e ameaças do ex-marido, que também teria se apropriado do dinheiro dela, diz.

