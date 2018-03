Carapicuíba abre Concurso Público com salários de R$ 937,00 a R$ 3.800,00

Carapicuíba abriu 66 vagas de nível fundamental e superior para contratação através de concurso público. O edital do concurso público Nº 003/2018 foi publicado esta semana pela Prefeitura de Carapicuíba. Os aprovados irão receber salários iniciais entre R$ 937,00 e R$ 3.800,00, para jornadas de trabalho entre 12 e 40 horas semanais, além de benefícios.

Para nível fundamental são dedicadas 20 vagas de atendente. As vagas de nível superior são divididas contador, procurador municipal, assistente social, psicólogo e médico nas especialidades clínico geral, ginecologista, vascular, infectologista, psiquiatra, pediatra, ortopedista, neurologista, ultrassonografista, cardiologista e dermatologista. Dentro do total, 5% das vagas são destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais.

O prazo de inscrição vai do dia 28 de março até às 15h do dia 27 de abril de 2018. Para efetivar a solicitação é necessário preencher formulário online no site da organizadora. Logo após será gerado boleto bancário no valor de R$ 23,70 da taxa de inscrição.

Os candidatos às vagas de Procurador Municipal serão selecionados por provas objetiva e dissertativa. Os demais, irão realizar apenas prova objetiva. As avaliações para todas as especialidades de Médico e Atendente estão marcadas para o dia 20 de maio de 2018.O restante dos candidatos deve realizar as avaliações no dia 03 de junho de 2018.

O concurso público da Prefeitura de Carapicuíba – SP será válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação única por igual período. A realização do concurso será feita por meido da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais.

Clique aqui para ter acesso ao edital completo do concurso.