Carapicuíba abre Concurso Público com salários de R$1.012,51 a R$ 5.968,48

A Câmara Municipal de Carapicuíba está abrindo Concurso Público para preenchimento de 10 vagas: três para ajudante de serviços gerais (Ensino Fundamental completo), seis para auxiliar de serviços administrativos (Ensino Médio completo) e uma para procurador jurídico (Ensino Superior completo e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).

O Edital completo está disponível para consulta no Portal da Transparência do site da Câmara (https://www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/concursos-publicos) e no site do Instituto MAIS (www.institutomais.org.br).

De acordo com o Edital, a carga horária é de 40 horas semanais e os salários serão de R$ 1.012,51 para ajudante de serviços gerais, R$ 1.172,38 para auxiliar de serviços administrativos e R$ 5.968,48 para procurador jurídico.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente por meio do site do Instituto MAIS (www.institutomais.org.br) entre os dias 08 de março e 05 de abril. A taxa a ser paga para participação no Concurso é de R$ 27 (ajudante de serviços gerais), R$ 42 (auxiliar de serviços administrativos) e R$ 54 (procurador jurídico). As provas estão previstas para ser realizadas no dia 27 de maio em locais e horários ainda a ser definidos.