Carapicuíba abre processo seletivo com 291 vagas de estágio; bolsa de R$ 1.200

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital do processo seletivo que visa preencher 291 vagas de estágio em diversas áreas de atuação.

As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior. Também serão formados cadastros reservas.

As oportunidades são para: administração de empresas (70), pedagogia – licenciatura (70), educação física – licenciatura (40), enfermagem (20), serviço social (18), direito (15), engenharia civil (14), arquitetura e urbanismo (8), farmácia (8), ciências biológicas (6), comunicação social/jornalismo (6), psicologia (5), engenharia ambiental (5), ciências contábeis (2), marketing (2) e nutrição (2).

O estagiário contratado receberá bolsa-auxílio de R$ 1.200 e vale-transporte. A jornada semanal é de 30 horas, sendo seis horas diárias de serviços prestados na administração municipal.

Inscrições nas vagas de estágio da Prefeitura de Carapicuíba:

As inscrições e provas on-line podem ser realizadas até às 12h do dia 8 de maio de 2024 no site do CIEE.

Para realizar as inscrições no processo seletivo, o estudante deve acessar o site do CIEE – Processos Públicos, ir em “Filtre sua pesquisa”, clicar em “Status do processo” e selecionar “Inscrições abertas”, localizar na lista o logotipo da Prefeitura de Carapicuíba-SP, Edital 01/2024 e clicar no link.