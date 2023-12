Carapicuíba inicia aplicação da 2ª dose da bivalente contra Covid-19 em pessoas acima dos 60 anos

Já está sendo aplicada em Carapicuíba a 2ª dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19.

As pessoas com 60 anos ou mais, que tenham recebido a última dose da vacina bivalente há mais de seis meses, já podem se vacinar.

Além disso, imunocomprometidos acima de 12 anos de idade também podem receber o imunizante. Deve ser respeitado um intervalo de 6 meses da primeira dose de reforço.

A vacinação está sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, em todas unidades básicas de saúde (UBSs e USFs).

A orientação para a aplicação da 2ª dose da bivalente é do Ministério da Saúde para combater os efeitos de duas sublinhagens de uma das variantes do coronavírus no Brasil.