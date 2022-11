Carapicuíba inicia nesse sábado (19) a vacinação contra Covid em crianças maiores de 6 meses com comorbidades

Neste sábado (19), a Prefeitura de Carapicuíba inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. A vacinação será iniciada na USF Cohab V (Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860), das 8h às 16 horas.

Para vacinação os pais precisam levar RG ou certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, carteira de vacinação e carteira do SUS.

Também é necessário realizar a comprovação das condições de saúde levando: comprovante de condição de risco, como receitas ou relatórios físicos ou digitais, desde que haja identificação do paciente, CRM com carimbo do médico e na validade de dois anos de emissão.

A aplicação do imunizante continua na Cohab V, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30.

Confira aqui a lista de comorbidades e supressões previstas para essa vacinação.