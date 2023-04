Carapicuíba inicia vacinação contra a gripe nesta segunda-feira (10)

Começa nesta segunda-feira (10) a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe em Carapicuíba.

A imunização será realizada em todas unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30.

Os seguintes grupos já podem ser imunizados:

Idosos com 60 anos ou mais;

Caminhoneiro (a);

Crianças de 6 meses a 5 anos;

Forças armadas, de segurança e salvamento;

Gestantes e puérperas;

Pessoas com deficiência e comorbidades;

Professores (a);

Profissionais de transporte coletivo e saúde.

Quem pertence a um desses grupos deve comparecer a unidade de saúde mais próxima da residência e levar RG, Cartão do SUS e carteira de vacinação.

No caso dos profissionais das forças armadas, segurança, salvamento, transporte coletivo, saúde e caminhoneiros (a) será necessário a apresentação da carteira de trabalho.

Para menores de idade, é necessário comparecer com algum maior responsável. Para as gestantes, é preciso levar ainda o cartão de acompanhamento da gestação. Já as pessoas com deficiência e comorbidades precisam apresentar receita ou laudo médico.

Veja abaixo os endereços das unidades de saúde de Carapicuíba.

www.carapicuiba.sp.gov.br/servico/view/72/ubs-unidade-basica-de-saude