Carapicuíba recebe nova edição do BMX Estilo Livre em janeiro

Em 2024, os principais nomes do BMX Estilo Livre se reunirão em Carapicuíba na sétima edição do campeonato de manobras radicais com bike, que será realizado de 25 a 28 de janeiro, na pista Caracas Trail.

publicidade

Os treinos livres serão realizados no dia 25. No dia 26 será a vez dos treinos oficiais; depois, dia 27, será a vez das classificatórias. A final do BMX Estilo Livre 2024 será no domingo, dia 28 de janeiro, com transmissão ao vivo na Rede Globo, no “Esporte Espetacular”.

Três nomes de destaque já confirmaram presença: Leandro Overall, vencedor de seis das sete edições anteriores, incluindo a do ano passado, Gustavo Balaloka, campeão em 2022, e o norte-americano Anthony Napolitan. Os dois primeiros são de Carapicuíba.