Carapicuíba terá mutirão com 650 vagas de emprego na quinta-feira (11)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza na quinta-feira (11), às 8h, novo mutirão com 650 vagas de emprego em diversas áreas. As senhas são limitadas.

publicidade

Serão ofertadas vagas nas funções de auxiliar de carga e descarga, auxiliar de cobrança, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção, açougueiro, empregada doméstica, encarregado de pizzaria, garçom, operador de caixa, instalador de TV a cabo, serralheiro, vendedor interno, operador de telemarketing, entre outras.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, homens e mulheres, com e sem experiência (de acordo com os critérios da empresa contratante).

publicidade

O mutirão será realizado no PAT de Carapicuíba, que fica dentro do Ganha Tempo (Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce). Necessário comparecer com o currículo atualizado.

SERVIÇO

publicidade

Mutirão com 650 vagas de emprego em Carapicuíba

Quando: Quinta-feira, 11/08, às 8h

Onde: PAT (dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce)