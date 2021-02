Carapicuibano desaparecido há 3 anos é encontrado em Araçariguama

Um homem desaparecido há quase três anos foi encontrado em Araçariguama na última quinta-feira (18). Ele foi localizado andando na rodovia Castello Branco, próximo ao quilômetro 50, na quinta-feira (18) e está com a família, que mora em Carapicuíba.

publicidade

Funcionários da concessionária que administra a via desconfiaram de que ele tivesse transtornos psiquiátricos e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM). Os guardas confirmaram a suspeita de problemas mentais, já que o homem parecia desnorteado sem apresentar sinais de embriaguez.

Então, ele foi levado à Delegacia de São Roque, onde endereço e telefone da família foram identificados. Foi descoberto que o homem se chama Cláudio e havia registro de um boletim de ocorrência do desaparecimento dele já quase três anos. A família foi acionada e ele está na casa de parentes em Carapicuíba. (Com informações do G1)

publicidade