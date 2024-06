Carapicuibano Gustavo Bala Loka tenta uma vaga em Paris a partir desta quinta-feira (20)

Criado em Carapicuíba, Gustavo Batista de Oliveira, o “Bala Loka”, embarca para Budapeste, na Hungria, onde disputa a partir de quinta-feira (20) a segunda etapa do Olympic Qualifier Series (OQS), a última chance para muitos dos principais nomes do BMX freestyle obterem a classificação para Paris 2024.

Após uma boa participação em Xangai, na China, onde ficou em 8º lugar, “Bala Loka” chega motivado para a decisiva competição na Hungria. Ele integra a equipe brasileira de 25 atletas, tendo como companheiros Caio Rabisco e Eduarda “Duda Penso” Bordignon no BMX freestyle.

Aos 21 anos, 14 deles vividos sobre as duas rodas, o carapicuibano percebeu que a participação olímpica era possível à medida que os resultados foram aparecendo. O BMX estilo livre integra o programa olímpico desde os Jogos Olímpicos de Tokio (2020/21). Desde então, Bala Loka decidiu concentrar todos os esforços para estar em Paris 2024, assumindo compromisso total com treinos e preparação, que está sendo feita na cidade de São Bernardo do Campo.

Seu repertório criativo e ritmo intenso têm levado a conquistas nunca antes imaginadas para a BMX freestyle no Brasil. No Mundial de 2023, em Glasgow, na Grã-Bretanha, ficou em 10º lugar. Meses depois, subiu ao pódio ao faturar o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Agora, o atleta de Carapicuíba busca uma das seis vagas em disputa na etapa final da OQS.