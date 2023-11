Caravana de Natal da Coca-Cola reúne multidão em Osasco

A magia do Natal já chegou a Osasco. Na noite de ontem (15), uma multidão se reuniu em frente à Prefeitura para acompanhar a passagem da caravana da Coca-Cola.

O comboio contou com cinco caminhões cenográficos, que percorreram ruas e avenidas. Em um deles estavam Papai Noel e Mamãe Noel, além do prefeito Rogério Lins, que acompanhou todo o percurso de dentro da cabine do veículo. É o terceiro ano seguido que o município recebe a atração.

A magia do Natal continua no sábado (18), quando será inaugurado o Natal Encantado, com várias atrações na Avenida Lázaro de Mello Brandão e Boulevard.

Como em anos anteriores, Osasco apresentará novidades no Natal da cidade. Além da iluminação na fachada da Prefeitura, Boulevard e Viaduto Metálico, o espaço também terá casa do Papai Noel, carrossel para as crianças, uma árvore gigante, animatronics no presépio e muito mais.

O Natal Encantado de Osasco ainda contará com vários shows, sendo a principal atração a apresentação do cantor Alexandre Pires.

