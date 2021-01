Carlinhos Maia diz que foi convidado a tomar vacina e leva invertida

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia voltou a causar polêmica nas redes sociais após dizer que, mesmo sem ser dos grupos de risco, foi convidado a tomar vacina contra a covid-19 pelo governo de seu estado, o Alagoas, que negou.

“Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue”, postou Carlinhos Maia no Twitter.

Em seu perfil oficial, o governo alagoano negou: “As 71 mil doses de vacina que serão aplicadas a partir desta terça-feira (19/01) serão destinadas exclusivamente aos grupos prioritários (…) Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo”.

A invertida rendeu uma série de memes, piadas e críticas no Twitter:

Tumor & Piadas: Carlinhos Maia inventa fic de que teria sido convidado para ser o primeiro vacinado de Alagoas e é desmentido pelo governador do Estado. Notas para o enredo do filme de terror? https://t.co/HNzxNyANI9 pic.twitter.com/eFqTqn9rIC — BCharts (@bchartsnet) January 18, 2021

Claro! Quem melhor para ser um exemplo de prevenção à Covid que você , afinal apenas promoveu uma festa em plena pandemia. Danem-se os profissionais de saúde, né? — @AndrFR11 (@AndrFR11) January 18, 2021

O governo do alagoas acabando com a fanfic do carlinhos maia na cara veyr KKKKKKKKKK n cansa de pagar mico — acarajé frio (@wanndeberg) January 18, 2021

Essa vergonha e no crédito ou no débito — Danny Santos (@DannySa89564947) January 18, 2021

A Carlinhos Maia sendo esmurrada pelo governo de Alagoas kkkkkkkkk — • maria (@mavalentinnaa) January 18, 2021

A vergonha meu pai amado — Geane (@geanecmorais) January 18, 2021

Esse Carlinhos Maia é a maior chacota do país depois da família do Presidente e do Léo Dias https://t.co/AGpL9uzhyj — (@wallacealvs) January 18, 2021