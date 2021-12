Carlinhos Maia se descuida, vaza nude e choca fãs: “Morto de vergonha”

Carlinhos Maia acabou mostrando demais e chocou fãs e seguidores ao deixar vazar um nude nesta terça-feira (14). Após as imagens postadas nos Stories do Instagram, o nome do humorista já está entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Carlinhos tomava banho e mostrava alguns produtos usados pelo marido, Lucas Guimarães, quando deixou o órgão genital à mostra. Em seguida, ele apagou as imagens e pediu desculpas.

“Meu deus que humilhação, perto do Natal. Eu estava preparando tudo pra vazar um nude bonito. Era meu sonho”, disse o humorista aos seus mais de 23 milhões de seguidores, após perceber a gafe.

No Twitter, os internautas não deixaram o assunto passar despercebido. “Do nada, o assunto do dia é a piro** do Carlinhos”, escreveu um internauta. “Não acredito que acabei de ver o pint* de Carlinhos Maia, que nojo”, disse outro. “1h da tarde e eu tive que ver a pic* de Carlinhos Maia, é por isso que o Brasil tá desse jeito”, brincou outro.

Confira a reação dos internautas no Twitter:

1 da tarde e eu tive que ver a pica de carlinhos maia, é por isso que o brasil tá desse jeito pic.twitter.com/xb2w6yJEui — ma (@lookcrf) December 14, 2021

Do nada o pinto do Carlinhos maia na minha tml pic.twitter.com/ffZAAs7Dwv — vivizão ⁷៹ 🪐🎄 (@pjmgayx) December 14, 2021