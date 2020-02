Carnarock: roqueiros também têm vez no Carnaval de Osasco

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Orangeira Music, realiza neste sábado (22), na Praça do Samba, no Km 18, o Carnarock, evento que contará com 10 bandas de rock.

Teorias do Amor Moderno, Putz, Vir Go e Deb and the Mentals trazem mulheres nos vocais e ficarão responsáveis pela parte final do Carnarock Osasco.

Antes, o palco da praça receberá nomes que despontam no cenário local: BMBC, Sukinho di 10, Azoo, Radio Attack, Expresso Valvulado e Cidadão Cafeína. O tradicional esquenta, antes do som rolar no palco, ficará por conta da DJ Cris e concentração com BlocoRock.

Publicidade

Deb and the Mentals, a atração que fechará a programação, encabeça o movimento do novo rock brasileiro. Com referências noventistas e a voz potente da descolada vocalista Débora Babilônica, ganhou notoriedade pelas apresentações enérgicas e barulhentas.

O Carnarock também terá a participação da banda sensação Putz, idealizada por Giovanna Zambianchi (voz e guitarra) e que tem Ciro Sampaio (menores atos) na outra guitarra.

Vai rolar Vir GO, nova empreitada da Madame Mim, que além da carreira solo, já foi VJ na antiga e saudosa MTV. A Teorias do Amor Moderno, power trio de Santo André, chega com um ainda inédito single na bagagem, “Depois do Sol”. A faixa conta com a participação do vocalista do Vivendo do Ócio, Jajá Cardoso.

E tem mulher guitarrista logo cedo! A BMBC, que abre o evento, conta com a guitarrista Carol, e eles fazem um rock de safado com nuances alternativas e punk.

Em seguida toca Sukinho di 10, que faz punk rock bubblegum, bebendo da fonte de Ramones a The Queers.

A Azoo, na sequência, tem um rock mais visceral e é nome corriqueiros em eventos de rock de São Paulo.

A experiente Expresso Valvulado apresenta seu rock classudo e honesto, trazendo figuras carimbadas da cena de Osasco e a Cidadão Cafeína, quarteto que faz um rock eletrizante, com ótimas composições e um vigor descomunal ao vivo.

Além da parte musical, o evento trará um Espaço Kids, com área de lazer para as crianças, e uma praça gastronômica com diversas opções de doces e salgados, além do bar.

CARNAROCK EM OSASCO:

DATA: 22/2, SÁBADO

LOCAL: Praça do Samba (Rua Alexandre Baptistone, 190 – Km 18)

HORÁRIO: das 11 às 21h

● PROGRAMAÇÃO MUSICAL : 11h – Concentração com bloco + DJ Cris // 12h – BMBC // 12h50 – Sukinho di 10 // 13h40 – Azoo // 14h30 – Radio Attack // 15h20 – Expresso Valvulado // 16h10 – Cidadão Cafeína // 17h – Teorias do Amor Moderno // 18h – Putz // 19h – Vir GO // 20h – Deb and The Mentals

Solidariedade:

No dia do evento serão arrecadadas doações, que serão direcionadas para diferentes projetos sociais da cidade.

Opções de doações: 1kg de alimento não perecível; brinquedo em bom estado; agasalho; ração (gato / cachorro)