Carnaval em Osasco: blocos de rua agitam foliões neste fim de semana

Osasco vai festejar o carnaval com diversos blocos de rua. Neste sábado (11), o Bloco Pré-Carnaval vai tomar as ruas do Jardim Novo Osasco, a partir das 11h.

Também no sábado, o Bloco da Zizi agitará os foliões e se concentrará às 10h, na Praça do Samba Joaquim dos Santos Ribeiro, e vai percorrer as avenidas Comandante Sampaio, Imaculada Conceição, Vitório Tafarello, rua São Maurício, avenida Hidelbrando de Lima e termina no Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

Já no domingo (12), quem faz a festa são: bloco Balaio Mole e bloco do gansinho.

O Carnaval de rua em Osasco tem apoio da Secretaria de Cultura.

Confira a programação completa abaixo:

BLOCO DA ZIZI (KM18)

Quando: 11/02, das 10h às 20h

Itinerário: Praça do Samba _ Joaquim dos Santos Ribeiro (Concentração) / Avenida Comandante Sampaio, Avenida Imaculada Conceição, Avenida Vitório Tafarello

Rua São Mauricio, Avenida Hidelbrando de Lima, Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Encerramento)

BLOCO PRÉ CARNAVAL

Quando: 11/02, das 11h às 21h

Local: Rua Alfredo Elene, 859 – Jd. Novo Osasco (Sem trajeto)

BLOCO BALAIO MOLE

Quando: 12/02, das 9h às 20h

Local: Rua Cesar Abraão, 202 (Sem trajeto)

BLOCO DO GANSINHO

Quando: 12/02, das 12h às 20j

Local: Rua Miosótis, 70 – Jd das Flores (Sem trajeto)

BLOCO ANOSCAR (VILA YARA)

Quando: 15/02, das 13h às 17h

Local: Rua Luiz Antônio de Arruda, 55 Vila Yara (Sem trajeto)

BLOCO PESTALOZZI

Data:16/02/2023

Horário: 14:00 as 16:00

Local: Rua Dionísio Bizarro, 415 (Jd. Ester) (Sem trajeto)

BLOCO CHICO (JD. ELVIRA)

Quando: 19/02, das 13h às 20h

Local: Sebastião Antonini, 10 (Sem trajeto)

BLOCO DO TONY

Quando: 21/02, das 9 às 20h

Local: Praça Hiraku Yamato, 75 – Rochdale (Sem trajeto)

BLOCO BELAS ÉPOCA

Quando: 21/02, das 15h às 18h

Local: Avenida Radialista da Nobrega, 815 – Jd. Adalgiza (Sem trajeto)

BLOCO MORE FAY CLUB CARNAREGGAE (CONJ.MERTALÚRGICOS)

Quando: 25/02, das 16h às 20h

Itinerário: Concentração: Parque Municipal Manoel Manzano, Rua Sérgio Pompeu, Avenida Espedito Izídio Andrade, Rua João Salustiano Teixeira Bueno, Avenida Joichi Yamaji.

BLOCO DE TODAS AS FAMÍLIAS – ATIVOZ

Quando: 26/02, das 11h às 20h

Local: Praça da Led – Rua General Bittencourt, 454 – Centro (Sem trajeto)

BLOCO BATERIA 18K

Quando: 26/02, das 10h às 20h

Local: Av. Mal Floriano Peixoto (Sem trajeto)